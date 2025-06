Super Smash Bros Ultimate il director crede che l’IA generativa sia il modo per rendere lo sviluppo più sostenibile

Mentre da un lato il mercato mondiale dei videogiochi esplode, aumentando la domanda di contenuti sempre più innovativi, dall'altro le sfide legate alla produzione e allo sviluppo di titoli di grandi dimensioni si fanno insostenibili. Masahiro Sakurai, celebre mente dietro Super Smash Bros. Ultimate, propone l'intelligenza artificiale generativa come soluzione rivoluzionaria: un passo fondamentale per rendere l'industria più sostenibile e creativa, garantendo un futuro più equilibrato e innovativo per tutti gli appassionati.

Il celebre director Masahiro Sakurai ha lanciato un messaggio chiaro e urgente all'industria videoludica: lo sviluppo di giochi di grandi dimensioni, come Super Smash Bros. Ultimate, non è più sostenibile con i modelli attuali. In una recente intervista a Yahoo Japan, Sakurai ha infatti espresso la sua crescente preoccupazione per la complessità e la frammentazione che contraddistinguono i processi creativi odierni. Mentre da un lato il mercato indie prospera con team ridotti e produzioni agili, dall'altro le grandi produzioni richiedono risorse enormi, con team sterminati e tempi di sviluppo sempre più lunghi.

