Suonano le sirene a Tel Aviv la gente si dirige nei rifugi

L’aria si riempie di tensione mentre le sirene squillano a Tel Aviv, spingendo i cittadini a rifugiarsi nelle stazioni ferroviarie e nei ripari. In un clima di crescente apprensione, Israele si prepara ad affrontare la minaccia che proviene dall’Iran, testimoniando ancora una volta quanto la sicurezza possa essere fragile e quanto l’unità nazionale sia fondamentale per superare queste sfide. La crisi in atto ci ricorda che la pace rimane un obiettivo da perseguire con determinazione.

La gente si dirige in un rifugio nella stazione ferroviaria di Tel Aviv mentre le sirene risuonano in diverse zone di Israele dopo il lancio di missili dall'Iran.

Sirene a Tel Aviv per lancio di un missile dallo Yemen - Allarme a Tel Aviv e in altre aree di Israele a causa di un missile proveniente dallo Yemen. Le sirene hanno avvisato la popolazione di rifugiarsi, mentre l’IDF sta tentando di intercettare il colpo.

Suonano le sirene a Tel Aviv, la gente si dirige nei rifugi; Missili yemeniti e sirene su Tel Aviv, volo Ita Airways in arrivo torna sul mare - WSJ: “Israele fornì intelligence a Usa su raid contro Houthi”.

Tel Aviv, paura nella notte: le sirene suonano. La gente si rifugia nelle scale dell'hotel - La gente si rifugia nelle scale dell'hotel di Pasquale Quaranta Le immagini si riferiscono al Royal Beach Hotel di Tel Aviv, dove decine di persone ... Si legge su lastampa.it

Tel Aviv, paura nella notte: le sirene suonano. La gente si rifugia nelle scale dell'hotel - Il racconto: «Nella hall decine di persone, la parola che è tornata con maggiore frequenza è stata “shelter”, ovvero riparo» ... Scrive msn.com