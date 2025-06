Sum?d venerdì 27 giugno spettacolo di danza araba con Nada Al Basha a Villa Trossi

Venerdì 27 giugno, alle 21.30, il suggestivo giardino di Villa Trossi a Livorno si trasformerà in un palcoscenico magico per "Sum?d", uno spettacolo di danza araba creato dalla talentuosa Nada Al Basha. Artista italo-egiziana di fama internazionale, Nada ci guiderà attraverso un’esperienza che celebra la fusione tra cultura e movimento, invitandoci a scoprire i profondi significati di questa parola intraducibile e affascinante. Non mancate a questa serata unica, ricca di emozioni e bellezza.

Venerdì 27 giugno, alle 21.30, il suggestivo giardino di Villa Trossi a Livorno ospiterà "Sum?d", lo spettacolo di danza araba ideato, diretto e coreografato da Nada Al Basha, artista italo-egiziana di rilevanza internazionale. "Sum?d" è un termine arabo intraducibile, che racchiude in sé i.

