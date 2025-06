Summit Nato all’Aia Rutte al debutto nella sua città natale

In un contesto globale di tensioni crescenti, l’Aia si prepara a ospitare un evento di grande rilevanza: il debutto del segretario generale della NATO, Mark Rutte, nella sua città natale. Con gli occhi puntati sulle sfide internazionali, tra attacchi contro il nucleare iraniano e alleanze strategiche, questa conferenza stampa segna un momento chiave per la sicurezza internazionale. Rutte si appresta a guidare il vertice con rinnovato impegno e visione...

L'Aia, 23 giu. (askanews) – In un contesto geopolitico sempre più complesso e con un'attualità internazionale molto concentrata sugli attacchi chirurgici Usa contro il programma nucleare iraniano, si tiene a metà pomeriggio all'Aia la conferenza stampa del segretario generale della Nato Mark Rutte pre summit (24-25 giugno). Rutte gioca in casa questa settimana, visto che si trova nella sua città natale per il suo primo vertice da segretario generale, ma come allenamento ha avuto una intensa corsa contro il tempo negli ultimi giorni, caratterizzata da qualche colpo di scena, dopo un lungo e significativo percorso condiviso per trovare unità per gli impegni futuri tra gli alleati.