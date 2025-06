Summer School Fest – La scuola fa spettacolo una settimana di eventi al Belvedere

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna dell’arte, della musica e della creatività! Dal 30 giugno al Belvedere di San Leucio, “Summer School Fest – La scuola fa spettacolo” trasformerà Caserta in un palcoscenico stellare. Giovani talenti delle scuole si esibiranno in una settimana di eventi coinvolgenti, dimostrando che il futuro dello spettacolo è già qui. Non perdete questa grande occasione di scoprire il talento emergente della vostra città!

Il grande spettacolo dell’estate casertana comincia con i giovani talenti delle scuole. Prenderà ufficialmente il via lunedì 30 giugno al Belvedere di San Leucio la rassegna “Summer School Fest – La scuola fa spettacolo”, un’iniziativa promossa dal Comune di Caserta in collaborazione con gli. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - “Summer School Fest – La scuola fa spettacolo”, una settimana di eventi al Belvedere

