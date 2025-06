Sul palco di Parigi arriva a sorpresa Beyoncè con Jay-Z dopo sette anni

Un’inaspettata sorpresa ha scosso il palco di Parigi: Beyoncé e Jay-Z, dopo sette anni di distanza, sono tornati a esibirsi insieme durante l’ultima data del Cowboy Carter Tour. Al Stadio Saint Denis, la regina del pop ha regalato ai fan un momento magico chiamando il marito accanto a sé per una performance indimenticabile. Un ritorno tanto atteso che ha emozionato tutti, lasciando un segno indelebile nel cuore degli spettatori. La loro magia è stata semplicemente...

Beyoncè ha regalato ai fan per l’ultima data del Cowboy Carter Tour tenutasi a Parigi, un momento sul palco insieme a Jay-Z a distanza di sette anni dall’ultima apparizione con il marito per l’ On The Run Tour II. In occasione dell’appuntamento finale nella capitale francese, tenutosi allo Stadio Saint Denis, l’artista ha chiamato il marito per eseguire una serie di brani. I due non si esibivano insieme dal 2018 in occasione del tour congiunto, On The Run II che ha portato la popstar ed il rapper nei principali stadi di Africa, Europa e Nord America. L’ultima volta che Bey e Jay, ovvero i Carters, si sono esibiti in concerto insieme è stato al Global Citizen Festival: Mandela 100 a Johannesburg, in Sudafrica, il 2 dicembre 2018. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it