Sul palco del Fulgor Valeria Golino per l' Italian Global Series festival

Sul palco del Fulcor, Valeria Golino incanta il pubblico dell'Italian Global Series Festival, un evento imperdibile che fino al 28 giugno anima Rimini e Riccione con star di fama internazionale e anteprime esclusive. Dopo il debutto con l'attesissima reunion de I Cesaroni, l’evento promette emozioni, innovazione e grandi sorprese nel mondo della serialità , confermandosi come il punto di riferimento per gli appassionati di cinema e televisione italiani e globali.

Entra nel vivo l'Italian Global Series festival, la rassegna internazionale che fino al 28 giugno porterà tra Rimini e Riccione i grandi protagonisti del mondo della serialità . Dopo il debutto di sabato sera con l'attesa reunion de I Cesaroni alla Corte degli Agostiniani e l'anteprima della serie.

