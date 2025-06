Sucic ha scelto l’Inter senza esitazioni! Dagli ex solo riscontri positivi

Una cosa è certa: Petar Sucic ha scelto l’Inter senza riserve, convinto al 100% della sua decisione. Il talento croato, tra i più promettenti del calcio internazionale, sta attirando l’attenzione dei tifosi nerazzurri al Mondiale per Club. La sua determinazione e il suo potenziale fanno sognare un futuro ricco di successi in maglia interista, e questa convinzione lo rende uno dei protagonisti più interessanti di questa stagione.

