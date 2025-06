Sucic confessa | Inter? Ecco cosa mi ha davvero impressionato Chivu mi ha detto… Poi il retroscena sul messaggio di Lautaro

Petar Sucic si apre in un’intervista esclusiva, svelando dettagli sorprendenti sul suo nuovo percorso all’Inter. Dalla sua prima impressione sulla squadra a curiosi retroscena su Chivu e Lautaro, il giovane talento offre uno sguardo intimo e coinvolgente sul mondo nerazzurro. Le sue parole rivelano passione, ambizione e un entusiasmo contagioso, lasciandoci con la voglia di scoprire cosa riserverà il suo futuro in nerazzurro.

di Lorenzo Bosca Sucic si confessa in una lunghissima intervista, da cosa l'ha impressionato dell'Inter a Chivu, Lautaro e tanto altro ancora, vediamo le sue parole. Intervenuto sulle colonne de Le Gazzetta dello Sport, l'ultimo colpo in casa Inter Petar Sucic si è prodigato in una lunga intervista. Ne riportiamo qui alcuni estratti salienti, così il nerazzurro: SUCIC COME SI STA ALL'INTER – «Benissimo, il cambiamento di vita e di carriera è grande. ma l'ho voluto fortemente. Adesso mi trovo in un club semplicemente enorme e voglio godermi fino in fondo questa esperienza, crescere come calciatore e come uomo.