Sucic carica | Il derby di Milano è unico! Se il Milan comprasse quel giocatore…

Petar Sucic si prepara a infiammare il derby di Milano con parole di grinta e determinazione. Il suo entusiasmo si accende all’idea di affrontare i rivali del Milan, mentre l’ombra di un possibile arrivo di Luka Modric al Diavolo si fa sempre più concreta. La sfida tra le due squadre promette emozioni incredibili: sarà il momento di scrivere una pagina storica nel cuore dei tifosi.

Petar Sucic suona la carica, ecco come parla il nuovo acquisto dell’Inter verso il prossimo derby di Milano, sui rossoneri e San Siro dice.. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ultimo colpo di calciomercato dell’ Inter Petar Sucic suona già la carica verso il prossimo derby di Milano contro il Milan. L’espediente è l’arrivo – ormai sempre più probabile – del connazionale Luka Modric in rossonero. Ecco un breve passaggio: AL MILAN ARRIVERA’ IL CONNAZIONALE MODRIC – «Non ha ancora firmato.». SE FIRMASSE. – «Se firmasse. sarà bellissimo. Giocare un derby contro Modric sarebbe speciale. Abbiamo solo giocato insieme in nazionale, per noi croati lui è semplicemente il più grande di sempre, tutti vogliono essere come Luka. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic carica: «Il derby di Milano è unico! Se il Milan comprasse quel giocatore…»

