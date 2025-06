Sub colto da un malore dopo immersione a Moltrasio | lotta tra la vita e la morte

drammatico intervento, l’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale. La sua vita è ora appesa a un filo, mentre le autorità indagano sulle cause di questo incidente che ha scosso la tranquilla comunità di Moltrasio. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere imprevedibile e fragile la nostra esistenza, anche nelle situazioni più innocue come una semplice immersione.

L'allarme è scattato nella mattinata di domenica 22 giugno, intorno alle 9.30, a Moltrasio. Un sub di 60 anni, riemerso dopo un'immersione nelle acque del Lago di Como nei pressi di via Bellini, ha accusato un grave malore. I soccorsi del 118 sono intervenuti con l'elisoccorso e, dopo un

