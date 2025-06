Sua maestà il cinghiale | nasce il marchio targato Colli Euganei

Sua Maestà il Cinghiale arriva con un'iniziativa unica: nasce il marchio targato Colli Euganei, che promette di valorizzare questa preziosa risorsa locale in modo sostenibile. Il Parco Regionale dei Colli Euganei annuncia oggi, 23 giugno, l’avvio ufficiale della filiera corta del cinghiale, un progetto innovativo che coniuga tutela ambientale e valorizzazione economica. Grazie a questa iniziativa, si apre una nuova era di equilibrio e rispetto per il nostro patrimonio naturale.

