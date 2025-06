Su Jadon Sancho c’è anche Mourinho il Fenerbahce è il rigeneratore di ex stelle dello United

Il futuro di Jadon Sancho è al centro di intense schermaglie tra Manchester United e Fenerbahçe, con Mourinho pronto a tuffarsi per rigenerare una stella in declino. Il club turco mira a convincere Sancho, mentre il tecnico portoghese si prepara a sfidare anche i partenopei, cercando di ribaltare le sorti della trattativa e rilanciare la carriera dell’attaccante inglese. La sfida è aperta: chi riuscirà a conquistare Sancho e a risolvere i rispettivi problemi?

José Mourinho sul greto del fiume, pronto a tuffarsi su Jadon Sancho se la trattativa tra lo United, proprietario del giocatore, ed il venticinquenne attaccante inglese, dovesse fallire. Ma anche il tecnico del Fenerbahce ha le sue carte da giocarsi per mettere i bastoni fra le ruote ai partenopei oltre che risolvere un problema al Manchester United, che vuole far cassa con Sancho, Antony e Rashford, tutti sul piede di partenza. Sancho nell’ultima stagione è stato in prestito al Chelsea è ha collezionato 5 gol e 10 assist in 41 presenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Su Jadon Sancho c’è anche Mourinho, il Fenerbahce è il rigeneratore di ex stelle dello United

