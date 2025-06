Studio monoclonale efficace in emicrania da uso eccessivo di medicinali

Una nuova speranza si affaccia nel trattamento dell’emicrania cronica: uno studio innovativo evidenzia che l’eptinezumab, in combinazione con un intervento educativo breve, può ridurre significativamente i giorni di emicrania nei primi mesi di terapia. Questa scoperta apre scenari promettenti per i pazienti affetti da cefalea da uso eccessivo di medicinali, offrendo una strategia più efficace e mirata per gestire questa condizione debilitante.

(Adnkronos) – In pazienti con emicrania cronica e cefalea da uso eccessivo di farmaci (medication-overuse headache, Moh) che hanno ricevuto anche un intervento educativo breve standardizzato, eptinezumab ha dimostrato una riduzione statisticamente significativa del numero medio al mese di giorni di emicrania (monthly migraine days, Mmd) nelle prime 4 settimane di terapia. Rispetto a quelli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: emicrania - eccessivo - studio - monoclonale

I farmaci per l’emicrania in gravidanza aumentano il rischio di autismo nei bimbi? La risposta in uno studio - Uno studio norvegese offre nuove speranze alle donne in gravidanza affette da emicrania. I ricercatori hanno scoperto che l'uso dei farmaci per trattare questa condizione prima e durante la gestazione non aumenta il rischio di disturbi neuroevolutivi nei bambini, come l'autismo.

Studio, monoclonale efficace in emicrania da uso eccessivo di medicinali; Emicrania cronica e cefalea da abuso di farmaci, trattamento dei pazienti con anticorpo monoclonale; Emicrania 3.0, il ruolo degli anticorpi monoclonali. Convegno al Gemelli.

Studio, monoclonale efficace in emicrania da uso eccessivo di medicinali - Al Congresso Ean nuovi dati su eptinezumab che riduce intensità dolore, uso di sintomatici e numero medio di giorni di malattia al mese ... Secondo msn.com

Il monoclonale contro l'emicrania mantiene effetti oltre 2 anni - Nuovi dati confermano l'efficacia a lungo termine di fremanezumab, un anticorpo monoclonale utilizzato nella prevenzione degli attacchi di emicrania cronici ed episodici. Segnala ansa.it