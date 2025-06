Studente trovato col cellulare all’esame di Maturità | arriva la decisione del Tar

Una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso studenti e famiglie: il Tar della Campania ha deciso di ammettere con riserva uno studente del Liceo Classico ‘P. Giannone’ di Benevento alle prove suppletive d’esame, dopo essere stato trovato col cellulare durante l’esame di maturità. Una decisione che potrebbe rivoluzionare le regole e aprire nuovi scenari nel mondo degli esami scolastici. La questione è ancora in evoluzione, ecco cosa c’è da sapere.

Il Tar della Campania, accogliendo l'istanza presentata dai legali Luigi Diego e Mario Perifano, ha disposto che lo studente del Liceo Classico 'P. Giannone' di Benevento – che durante la prima prova d'esame era stato trovato in possesso di un cellulare – venga ammesso con riserva alla effettuazione delle prove suppletive d'esame previste per i prossimi 2 e 3 luglio. Ciò anche in considerazione del curriculum positivo presentato dallo studente e in ragione dell'urgenza del caso. Una decisione che appare legittima fino all'accertamento definitivo delle circostanze, e che è giustamente tesa a salvaguardare il percorso scolastico del giovane.