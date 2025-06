Striscia di Gaza Israele distrugge tunnel di 2,5 km

Le forze armate israeliane hanno distrutto un complesso sistema di tunnel di circa 2,5 km vicino a Jabaliya, nella Striscia di Gaza. Questa operazione, accompagnata da immagini pubblicate dall’esercito, mira a neutralizzare le infrastrutture utilizzate dai terroristi di Hamas per attività prolungate e infiltrazioni. Un intervento che si inserisce in un contesto di crescente tensione e sicurezza nella regione, lasciando aperte molte domande sul futuro delle strategie di difesa e pace.

Un complesso sistema di tunnel, lungo circa 2,5 km, è stato distrutto della forze armate israeliane nei pressi del villaggio di Jabaliya, nella Striscia di Gaza. L’esercito dello Stato ebraico, che ha pubblicato le immagini dell’operazione, spiega che i rifugi sotterranei sarebbero stati utilizzati dai terroristi di Hamas per soggiorni prolungati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Striscia di Gaza, Israele distrugge tunnel di 2,5 km

