Stretto di Hormuz chiuso? Ecco come la guerra in Iran può portare una recessione globale

Il 22 giugno 2025 potrebbe entrare nella storia come il giorno in cui il mondo ha rischiato di bloccarsi: la chiusura dello Stretto di Hormuz, dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, minaccia di scatenare una recessione globale senza precedenti. Questo evento mette in discussione la stabilità economica mondiale, evidenziando quanto siano fragili i nostri equilibri energetici e finanziari. Ma cosa potrebbe succedere realmente? Scopriamolo insieme.

Il 22 giugno 2025 segna una data destinata a lasciare traccia nei bilanci energetici globali. L’attacco congiunto lanciato da Stati Uniti e Israele contro obiettivi strategici iraniani ha immediatamente scosso i mercati, gettando l’ombra lunga della chiusura dello Stretto di Hormuz, arteria vitale del commercio mondiale del petrolio. La chiusura dello Stretto di Hormuz sarebbe dirompente. Nei minuti successivi all’attacco, i due benchmark per il prezzo del petrolio greggio a livello globale sono schizzati: il Brent ha toccato un picco del +5,7 per cento a 81,4 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate è balzato a +6,2 per cento, raggiungendo i 78,4 dollari al barile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stretto di Hormuz chiuso? Ecco come la guerra in Iran può portare una recessione globale

