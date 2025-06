Strappa il cellulare a una donna a Napoli e fugge in scooter 43enne arrestato | aveva rubato anche il mezzo

A Napoli, un uomo di 43 anni ha compiuto un audace furto con strappo, sequestrando il cellulare di una donna in via San Biagio dei Librai e scappando via su uno scooter rubato. La sua fuga è finita con l’arresto, mentre sono state accertate anche attività di riciclaggio. Una vicenda che mette in luce quanto siano importanti la vigilanza e le forze dell’ordine nel preservare la sicurezza urbana.

Un 43enne napoletano arrestato per furto con strappo in via San Biagio dei Librai. Denunciato anche per riciclaggio.

