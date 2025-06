Storie di Cortile riparte con Dori Ghezzi e De André da Genova tutto il programma

di Cortile si rinnova, offrendo un viaggio tra musica, cultura e incontri autentici. La nona edizione del festival promette di sorprendere con una ricca programmazione, culminando in un evento imperdibile a Predazzo sulle Dolomiti. Questa settimana, non perderti il coinvolgente spettacolo con Dori Ghezzi a Verano Brianza, un’occasione unica per vivere emozioni e condividere storie che uniscono comunità e passioni.

Il Festival Storie di Cortile, giunto alla nona edizione, porta in scena quest'estate 18 eventi nelle province di Como, Monza Brianza e Varese, con una tappa speciale a Predazzo sulle Dolomiti. Questa settimana, oltre all'attesissimo appuntamento di Verano Brianza con Dori Ghezzi, Storie di.

