Stop al servizio idrico a Roma per 12 ore da martedì 24 a mercoledì 25 giugno | orari e dove manca l’acqua

A Roma, un'interruzione programmata del servizio idrico durerà 12 ore da martedì 24 a mercoledì 25 giugno 2025, colpendo principalmente il IV Municipio. Se vivi in questa zona, scarica subito tutte le informazioni sugli orari, le vie interessate e i punti di rifornimento con le autobotti. Resta aggiornato per affrontare al meglio questa pausa temporanea e pianificare senza inconvenienti la tua giornata.

Sospensione idrica a Roma per 12 ore da domani, martedì 24 a mercoledì 25 giugno 2025. Niente acqua nel IV Municipio: ecco le vie coinvolte, gli orari e il servizio autobotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

