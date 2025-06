STMicroelectronics i sindaci della Brianza scrivono al Governo | Si rischia la crisi economica

I sindaci della Brianza uniscono le loro voci in un appello al governo, allarmati dalle ripercussioni del piano industriale di STMicroelectronics sul futuro della regione. La possibile riduzione delle attività a Agrate Brianza minaccia di compromettere la stabilità economica e sociale dell’intero territorio. È un grido d’allarme che richiede attenzione e intervento immediato, perché il cuore pulsante della Brianza non può permettersi di perdere questa battaglia.

Il piano industriale 2025 - 2027 presentato dai vertici della STMicroelectonics con il ridimensionamento del polo produttivo di Agrate Brianza rischia di compromettere gravemente la tenuta del tessuto socioeconomico di tutto territorio. È questo, in sintesi, l'allarme contenuto nella lettera. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - STMicroelectronics, i sindaci della Brianza scrivono al Governo: "Si rischia la crisi economica"

In questa notizia si parla di: brianza - rischia - stmicroelectronics - sindaci

Vietato far volare i palloncini: i comuni dove in Brianza si rischia una multa fino a 500 euro - In Brianza, il divieto di far volare palloncini si estende a nuovi comuni, con multe che possono arrivare fino a 500 euro.

StMicroelectronics, i sindaci della Lega scrivono a Fontana; Il futuro dell'azienda brianzola che deciderà il futuro dell'industria italiana (ma non ci sono buone notizie); STMicroelectronics e il mistero degli esuberi: ma quanti sono davvero i dipendenti che rischiano il posto?.

STMicroelectronics, i sindaci della Brianza scrivono al Governo: "Si rischia la crisi economica" - Ridimensionamento del polo di Agrate Brianza: I sindaci preoccupati chiedono di incontrare il ministro Giorgietti ... Si legge su monzatoday.it

Caso StMicroelectronics: 23 sindaci chiedono un incontro urgente con il ministro Giorgetti - Venerdì scorso, 20 giugno, una prima lettera sottoscritta da tutti i sindaci della Lega della Provincia di Monza e Brianza. Secondo primamonza.it