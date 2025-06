Stickers e nuovi adesivi su Whatsapp pronti da aggiungere

Se ti piace personalizzare le tue chat con un tocco di originalità, sei nel posto giusto! WhatsApp ha appena rilasciato una serie di nuovi stickers e adesivi pronti da aggiungere, rendendo le conversazioni ancora più vivaci e coinvolgenti. Con funzionalità innovative e designs ispirati ai trend più hot del momento, preparati a esprimere ogni emozione in modo unico e divertente. Non sorprende, perché...

Gli adesivi su WhatsApp sono molto più di semplici immagini: sono un linguaggio a sé, capace di esprimere emozioni, battute o intere conversazioni senza scrivere una parola. Da quando sono apparsi nel 2018, hanno trasformato le chat, rendendole più colorate e personali. Nel 2025, WhatsApp ha introdotto nuove funzioni per gli adesivi e per gli Stati, mescolando creatività e interattività con un pizzico di ispirazione da Instagram (non sorprende, visto che Meta comanda entrambi). Gli adesivi, come le emoticon, possono essere inviate in qualsiasi chat toccando l'icona di un adesivo nell'interfaccia di selezione che compare premendo il tasto della faccina accanto alla casella di scrittura. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

In questa notizia si parla di: whatsapp - adesivi - stickers - pronti

Nubifragio a Milano, la denuncia dell’assessore Granelli: “Senza allerta meteo non eravamo pronti, la città si è allagata” - Un violento nubifragio ha colpito Milano, causando allagamenti nel quartiere del Ponte Lambro. L'assessore Granelli ha sollevato preoccupazioni sulla mancanza di un’allerta meteo da parte della Regione Lombardia, sottolineando che la città non era pronta ad affrontare un evento così devastante.

Penna pelosa o spara stickers? Di che team sei? Oggi in cartoleria ti porto due gioielline che mettono allegria solo a guardarle! Preparati a scoprire il tuo prossimo must-have… o magari entrambi, dai non fare la timida! 1 Timbro spara adesivi di Vai su Facebook

Come creare sticker di WhatsApp fondendo le emoji su iPhone; Sticker WhatsApp, come crearli con iPhone e Android; Come creare stickers WhatsApp iPhone.

Stickers e nuovi adesivi su Whatsapp, pronti da aggiungere - Guida agli Stickers di Whatsapp, come inviarli, come creare nuovi sticker, scaricare e organizzare gli adesivi da inviare in chat In WhatsApp si possono inviare gli Sticker, ossia degli adesivi ... Da navigaweb.net

Stickers WhatsApp: cosa sono e come aggiugerne di nuovi - Per chi stesse cercando qualcosa di già pronto segnaliamo l’app gratuita Wemoji che permette di creare ... Scrive ilsoftware.it