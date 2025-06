Steven Spielberg ha concluso le riprese del nuovo film fantascientifico | ecco i primi dettagli sulla storia

Dopo tre anni di attesa, Steven Spielberg torna sul grande schermo con un sorprendente film di fantascienza, frutto della collaborazione con il suo fidato sceneggiatore David Koepp. Le riprese sono appena concluse e i primi dettagli sulla trama stanno già facendo impazzire gli appassionati. Un progetto senza titolo che promette di rivoluzionare il genere, lasciando tutti con il fiato sospeso e la curiosità alle stelle.

Tre anni dopo l'uscita del suo ultimo film, Spielberg sta per tornare e ha concluso le riprese della sua nuova opera che lo riporterà alla fantascienza Steven Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp stanno per tornare. I due collaboratori di lunga data, che insieme hanno partorito Jurassic Park, hanno concluso la produzione del loro ultimo progetto, un film di fantascienza attualmente senza titolo che sta già suscitando curiosità nonostante lo stretto riserbo sui dettagli della trama. Koepp ha recentemente parlato con Deadline, durante la promozione di Jurassic World - La Rinascita, dove ha offerto alcune anticipazioni sul nuovo film di Spielberg.

