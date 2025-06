Stellantis striscione contro Elkann fuori dalla sede di Torino | A Mirafiori solo licenziamenti – Video

Nel cuore di Torino, la tensione si fa sentire forte e chiara: i lavoratori di Stellantis protestano contro le decisioni che minacciano il futuro del sito di Mirafiori. Tra striscioni e manifestazioni, la Fiom denuncia licenziamenti e promesse vuote, mentre il gruppo punta sulla Grande Panda come simbolo di un’operazione propagandistica. La lotta per difendere l’occupazione e il patrimonio industriale della città prosegue senza sosta.

“Il 24 giugno, in occasione dei festeggiamenti del San Giovanni, patrono di Torino, finanziati dal gruppo Stellantis, verrĂ lanciata la Grande Panda, ma la nuova vettura non verrĂ prodotta a Torino “. Lo sottolinea la Fiom che ha appeso due striscioni davanti alla palazzina direzionale del gruppo di corso Agnelli e davanti alla chiesa Gran Madre nel cuore della festa. “Un’operazione tutta propagandistica dell’ex Fiat, finalizzata a rassicurare la cittĂ e i torinesi sul legame che continuerebbe ad avere con il territorio. Peccato che la nuova autovettura lanciata a San Giovanni in pompa magna, non venga prodotta a Torino, ma nello stabilimento serbo e questo sa molto di sbeffeggiamento, altro che attenzione per Torino, come si vorrebbe far credere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it