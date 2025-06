Stellantis inizia l’era Filosa | presentato il leadership team

Stellantis inaugura una nuova era di innovazione e crescita con la presentazione del suo team di leadership, guidato dall’entusiasmante nomina di Antonio Filosa come CEO dal 23 giugno 2025. Con un entusiasmo contagioso, Filosa ha sottolineato il privilegio di guidare un’azienda globale ricca di radici profonde e di talenti straordinari. È così che Stellantis si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando sulla forza delle proprie persone e sulle innovazioni del futuro.

Antonio Filosa ha assunto ufficialmente dal 23 giugno 2025 la guida di Stellantis in qualità di Chief Executive Officer, annunciando la composizione del nuovo Leadership Team. Nel comunicato che accompagna la nomina, Filosa ha dichiarato: «È un grande privilegio per me essere alla guida di Stellantis, un’azienda globale con radici profonde nelle regioni – abbiamo caratteristiche uniche che risiedono nelle nostre persone straordinarie, nei nostri marchi iconici e nei nostri milioni di clienti, la cui fedeltà alla nostra azienda, i suoi fantastici prodotti e alle sue storie uniche non possono che spingerci verso nuovi traguardi». 🔗 Leggi su Lettera43.it