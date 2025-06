Stellantis | Filosa presenta nuovo Leadership Team mantiene guida Usa

Stellantis, il gigante dell’automotive, si prepara a un nuovo capitolo sotto la guida di Antonio Filosa, che oggi assume come CEO e annuncia il suo rinnovato Leadership Team. Con una strategia focalizzata sull’innovazione e l’espansione globale, il gruppo riorganizza le sue figure chiave per rafforzare la presenza negli Stati Uniti e oltre. Scopriamo insieme come questa rivoluzione strategica plasmerà il futuro dell’industria automobilistica.

Milano, 23 giu. (askanews) – Antonio Filosa assume oggi il ruolo di Ceo di Stellantis e annuncia, con effetto immediato, il suo nuovo Leadership Team. Filosa, comunica una nota del gruppo automobilistico, mantiene il suo ruolo di responsabile per il Nord America e American Brands. Doug Ostermann, Cfo, assume la responsabilità delle fusioni, delle acquisizioni e delle joint venture, mentre Jean-Philippe Imparato continua a ricoprire il ruolo di Responsabile per l’Europa allargata e European Brands, di cui ora farà parte anche Maserati. Emanuele Cappellano entra a far parte del Leadership Team nel suo ruolo di pesponsabile per il Sud America e assume la responsabilità di Stellantis Pro One, la business unit dei veicoli commerciali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: filosa - stellantis - leadership - team

Stellantis, Filosa assume ruolo di ceo e annuncia nuova leadership team: tre italiani in squadra - Stellantis Filosa assume il ruolo di CEO, portando una ventata di innovazione e visione strategica. Con la nomina di Antonio Filosa e l’annuncio del nuovo Leadership Team, composto da tre italiani di talento, l’azienda si prepara a un futuro all’insegna di crescita e sostenibilità.

NUOVO CEO DI STELLANTIS: FILOSA INIZIA CON UNA VISITA STRATEGICA A TRNAVA Il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha ripreso le sue visite agli stabilimenti europei, iniziando dal sito di Trnava, in Slovacchia, dove si concentra sulla produzion Vai su Facebook

Antonio Filosa annuncia il nuovo Leadership Team di Stellantis nel suo primo giorno da Chief Executive Officer; Stellantis, inizia l’era Filosa: ecco la nuova leadership team; Stellantis, Antonio Filosa è il nuovo AD: presentato Leadership Team.

Stellantis, Filosa assume ruolo di ceo e annuncia nuova leadership team: tre italiani in squadra - Il manager italiano: "Il leadership team è ciò che di meglio abbiamo " ... Segnala msn.com

Stellantis, Antonio Filosa è il nuovo AD: presentato Leadership Team - Antonio Filosa assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato di Stellantis e annuncia, con effetto immediato, il suo nuovo leadership team del quale fanno parte nomi interni. Si legge su tg24.sky.it