Stellantis Filosa assume ruolo di ceo e annuncia nuova leadership team | tre italiani in squadra

Stellantis Filosa assume il ruolo di CEO, portando una ventata di innovazione e visione strategica. Con la nomina di Antonio Filosa e l’annuncio del nuovo Leadership Team, composto da tre italiani di talento, l’azienda si prepara a un futuro all’insegna di crescita e sostenibilità. È un momento cruciale per il settore automobilistico, e Stellantis si posiziona come protagonista di questa evoluzione. “È un grande privilegio per me essere…”

(Adnkronos) – Antonio Filosa assume oggi il ruolo di Chief Executive Officer di Stellantis e annuncia, con effetto immediato, il suo nuovo Leadership Team (Slt) formato, si legge in una nota, da figure che incarnano la profonda competenza nel settore presente all'interno dei team Stellantis a livello globale. "È un grande privilegio per me essere .

Antonio Filosa nuovo ad di Stellantis: “Mi ispirano il talento e la passione dei nostri team” - Roma, 28 maggio 2025 – Stellantis annuncia la nomina di Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato.

Stellantis, Antonio Filosa è il nuovo AD: presentato Leadership Team - Antonio Filosa assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato di Stellantis e annuncia, con effetto immediato, il suo nuovo leadership team del quale fanno parte nomi interni.

