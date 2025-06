Stellantis ecco cosa ha detto il nuovo ceo Filosa nel suo discorso di insediamento

Nel suo discorso di insediamento, il nuovo CEO di Stellantis, Jean-Philippe Imparato, ha annunciato importanti novità strategiche, tra cui la fine del mandato di Maxime Picat e la conferma della leadership europea. Una mossa che rafforza l’impegno del gruppo nel mercato europeo, includendo anche Maserati, e segna un’entusiasmante svolta per il futuro. Scopriamo insieme cosa riserva questa nuova fase per Stellantis.

Tra le novità l'uscita di scena del suo concorrente alla carica di ceo, il francese Maxime Picat (ex Psa) e la conferma dell'italo-francese Jean-Philippe Imparato a capo del mercato europeo di cui farà parte anche Maserati.

