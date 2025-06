Stellantis e i fondi per la festa patronale di Torino la Fiom a Elkann | Tuo nonno si sta rivoltando

Stellantis e il dibattito sulla festa patronale di Torino accendono le polemiche tra lavoratori e cittadini. Tra manifesti che denunciano investimenti discutibili e celebrazioni che sembrano escludere chi lavora, il confronto si fa acceso. La città si interroga: quanto valgono davvero i festeggiamenti in un contesto di crisi e licenziamenti? La vicenda mette a nudo le tensioni tra tradizione e realtà economica, spingendo tutti a riflettere sul futuro di Torino.

‚ÄúElkann per il patrono lancia la Grande Panda a Torino ma qui ci resta solo il declino. Tuo nonno si sta rivoltando‚ÄĚ. E ancora: ‚ÄúElkann paga i festeggiamenti ma a Mirafiori solo licenziamenti‚ÄĚ. √ą questo quanto si legge sugli striscioni appesi dalla Fiom-Cgil davanti alla palazzina direzionale del gruppo di corso Agnelli e davanti alla chiesa Gran Madre. L‚Äô ex Fiat ha infatti finanziato il maxi-concerto e lo spettacolo pirotecnico dei festeggiamenti per San Giovanni, il patrono di Torino. In occasione dell‚Äôevento, proprio nel capoluogo piemontese, il gruppo Stellantis avrebbe deciso anche di lanciare in pompa magna la sua nuova vettura: la Grande Panda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it