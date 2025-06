stefano mhanna suona bach con tre strumenti in santa marinella

Domenica 29 giugno alle ore 21:15, lasciatevi incantare dalla magica serata di musica classica a Santa Marinella: il maestro Stefano Mhanna, polistrumentista di straordinario talento, eseguirà un affascinante programma solistico suonando consecutivamente il pianoforte, il violino e l’organo. In un percorso sonoro unico, rivivranno le meraviglie di Bach, trasportandovi in un viaggio musicale indimenticabile presso la Chiesa di S. Giuseppe. Il…

Domenica 29 giugno alle ore 21:15, il maestro Stefano Mhanna proporrà al pubblico santamarinellese un programma solistico, suonando consecutivamente il pianoforte, il violino e il grande organo costruito nel 1984 da P. Bevilacqua per la Chiesa di S. Giuseppe in via della Libertà 19. Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it