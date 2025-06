Stefano Bandecchi | La Ternana potrebbe fallire Il presidente D’Alessandro intenzionato a cedere

In un contesto già caldo, la dichiarazione di Stefano Bandecchi scuote la città: "La Ternana potrebbe fallire". La potenziale crisi del club, annunciata dal presidente D’Alessandro, apre uno scenario incerto e pieno di tensione. La settimana inizia con una notizia che potrebbe sconvolgere il calcio locale e non solo. Resta da capire quali saranno le mosse dei protagonisti per evitare il peggio e rilanciare il futuro della storica squadra ternana.

Inizia la settimana con una vera e propria ‘bomba’ mediatica sganciata da Stefano Bandecchi. A margine del Consiglio provinciale il sindaco di Terni ha infatti dichiarato che: “La Ternana potrebbe fallire”. Una frase che naturalmente non può passare inosservata. E’ il terzo intervento in poche. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Stefano Bandecchi: “La Ternana potrebbe fallire. Il presidente D’Alessandro intenzionato a cedere”

Terni, l’inviato di ‘Report’ a palazzo Spada senza Stefano Bandecchi: “Risposte sulla Ternana Women entro fine maggio” - L’inviato di ‘Report’ Luca Bertazzoni ha effettuato una nuova visita a Palazzo Spada, assistendo a un dibattito sulla convenzione per la gestione dello stadio Liberati.

"La Ternana è stata iscritta al campionato di serie C e ha pagato tutto, ho visto i bonifici", lo ha detto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ai microfoni di un'emittente locale. Seguiranno aggiornamenti. Vai su Facebook

Firmato l’accordo di programma AST: un risultato storico per Terni. Il Comune, guidato dal sindaco Stefano Bandecchi, ha giocato un ruolo decisivo nel garantire gli interessi di lavoratori e cittadini. A dimostrazione che la politica, quando vuole, può https://alter Vai su X

Il sindaco Bandecchi annuncia: «La Ternana potrebbe fallire, è in vendita» - TERNI Al margine dei lavori del consiglio provinciale il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha annunciato che Stefano D'Alessandro ha delle difficoltà nella gestione e che gli ... Secondo ilmessaggero.it

Terni, Bandecchi choc: «La Ternana potrebbe fallire» - «Bisogna trovare rapidamente dei punti di coesione, altrimenti rischiamo di fare il campionato nella categoria inferiore». Da msn.com