Stefan Luki? ed Emma Pasquer per Domus Artist Residency a Galatina

Il cuore pulsante di Galatina si anima mercoledì 25 giugno, quando, dalle 19, la Domus Artist Residency apre le sue porte per un affascinante viaggio tra arte e innovazione. Stefan Luki e Emma Pasquer, protagonisti di questa edizione, svelano il loro lavoro attraverso uno studio visit unico nel suo genere. La serata culminerà in una performance urbana coinvolgente in Via Cavour, un appuntamento imperdibile che trasformerà la città in un palcoscenico di creatività e sperimentazione.

GALATINA - Mercoledì 25 giugno, a partire dalle 19, studio visit a Domus, a Galatina, con il lavoro e la ricerca artistica di Stefan Luki? e di Emma Pasquer. Il programma della serata è speciale e prevede la performance urbana, in Via Cavour, aperta a tutti, di Stefan Luki?, artista visivo e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Stefan Luki? ed Emma Pasquer per Domus Artist Residency a Galatina

In questa notizia si parla di: stefan - luki? - galatina - emma

L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual, il poster ufficiale del film - Preparati a vivere un'esperienza horror senza precedenti con "L'esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual".

Stefan Lukic ed Emma Pasquer per Domus Artist Residency a Galatina.

Stefan Lukic ed Emma Pasquer per Domus Artist Residency a Galatina - Mercoledì 25 giugno, a partire dalle 19, studio visit a Domus, a Galatina, con il lavoro e la ricerca artistica di Stefan Luki? Scrive lecceprima.it