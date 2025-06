Stazione ferroviaria | si parte con i cantieri Rfi annuncia l' inizio dei lavori da 15 milioni

Un nuovo capitolo si apre a Brindisi: Rete Ferroviaria Italiana annuncia l'avvio di un importante progetto di riqualificazione della stazione, con investimenti di 15 milioni di euro. L’obiettivo? Trasformare lo scalo in un luogo accessibile, moderno e integrato nel cuore urbano. I lavori, suddivisi in fasi, garantiranno la fruibilità della stazione durante tutto il percorso di ammodernamento. Un passo avanti per migliorare la mobilità e la qualità di vita dei cittadini.

BRINDISI - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha avviato i cantieri per la riqualificazione della stazione di Brindisi per renderla accessibile a tutti e connessa al contesto urbano. I lavori procedono per fasi per rendere fruibile lo scalo durante tutto il periodo di cantierizzazione.

