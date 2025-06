Stava per diventare papà Addio al famoso dei social la notizia più tragica | non ce l’ha fatta

Tra i vicoli di Napoli e le strade di Acerra, la sua allegria aveva conquistato migliaia di cuori online. Con un sorriso sincero e un passo leggero, era diventato il volto di un'umanità semplice e autentica, capace di trasmettere gioia anche nei momenti più difficili. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito vivrà sempre nelle nostre memorie, ricordandoci che la felicità si trova nelle piccole cose.

Aveva portato il sorriso tra i vicoli di Napoli e le strade di Acerra, ballando con disinvoltura sotto la Galleria Umberto I, regalandosi e regalando agli altri un po' di leggerezza tra un turno di lavoro e l'altro. Era diventato un volto familiare su TikTok, dove i suoi video erano diventati virali tra migliaia di utenti. La sua allegria contagiosa e la semplicità con cui raccontava la vita quotidiana lo avevano reso amatissimo, soprattutto nella sua città natale, Acerra. Mario D'Inverno non era solo un creator digitale, ma anche un lavoratore in una ditta di fuochi d'artificio e membro attivo della AMDA Squadra Annunziata, gruppo di battenti devoti molto radicato nel territorio.

