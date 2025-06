Statale 114 tutto pronto per la riapertura al transito del ponte Alcantara

La Statale 114 si prepara a rinascere, con il ponte Alcantara pronto per riaprire al traffico il 30 giugno. Un importante passo avanti per collegare Giardini Naxos e Calatabiano, annunciato con entusiasmo dal sindaco Petralia, che ha appena visitato il cantiere. I lavori di restauro e consolidamento stanno procedendo a ritmo serrato, garantendo sicurezza e ripristino delle infrastrutture, e promettono di riportare la vitalità in questa zona strategica, migliorando la vita di residenti e visitatori.

Riapre al transito il 30 giugno il ponte Alcantara che collega sulla Statale 114 Giardini Naxos e Calatabiano. Ad annunciarlo il sindaco di Calatabiano Antonio Petralia. Che ha effettuato un sopralluogo nel cantiere dove sono in corso i lavori di restauro e consolidamento che vanno avanti da.

