Stasera in tv in prima visione su Canale 5 va in onda Yara il film di Marco Tullio Giordana che racconta le indagini legate al brutale omicidio della 13enne di Brembate

Stasera su Canale 5, in prima visione, va in onda "Yara", il film di Marco Tullio Giordana che ricostruisce le delicate e dolorose indagini sull'omicidio della giovane Yara Gambirasio. Un racconto che non lascia indifferenti, per la sua crudezza e profonditĂ emotiva. La pellicola ci invita a riflettere su una delle pagine piĂą nere della cronaca recente, ricordandoci l'importanza di non dimenticare mai.

No, non è un film facile da vedere. PerchĂ© la vicenda che racconta non è facile. Quello che è stato fatto alla 13enne Yara Gambirasio è atroce e non possiamo dimenticarlo. Stasera in tv va in onda la storia delle indagini di quell’efferato omicidio: Yara. Ovvero la pellicola filmata da Marco Tullio Giordana nel 2021. Che affronta con il garbo e la profonditĂ che contraddistinguono il regista del cinema civile italiano una delle vicende di cronaca piĂą tragiche e controverse del nostro tempo: la scomparsa e l’omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra svanita nel nulla il 26 novembre 2010 e ritrovata morta il 26 febbraio 2011. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Stasera in tv in prima visione su Canale 5 va in onda "Yara", il film di Marco Tullio Giordana che racconta le indagini legate al brutale omicidio della 13enne di Brembate

In questa notizia si parla di: yara - stasera - onda - film

’Aemilia 220. La mafia sulle rive del Po’. Il film stasera in onda su Raidue - Stasera su Rai Due va in onda “Aemilia 220. La mafia sulle rive del Po”, una fiction di Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami.

Adesso in onda su Rai 2 "La TV nel pozzo", docufilm dedicato alla storia di Alfredino Rampi. Il bimbo caduto in un pozzo artesiano a Vermicino, ha segnato il punto di non ritorno nella televisione in cui il dolore è messo a disposizione della curiosità patologica Vai su Facebook

Yara, stasera (lunedì 23 giugno) in prima visione assoluta su Canale 5 il film sull'omicidio di Yara Gambirasi; “Yara”, il film di Giordana con Boni e Ragonese sul caso Gambirasio in tv stasera; Un omicidio brutale, un film d'impegno civile: stasera in tv c'è Yara.

Stasera in tv “Yara”: in prima visione su Canale 5 il controverso film di Marco Tullio Giordana sul caso Gambirasio - Stasera in tv in prima visione su Canale 5 va in onda "Yara", il film di Marco Tullio Giordana che racconta le indagini legate al brutale omicidio della 13enne di Brembate ... Da amica.it

Il caso Yara torna in prima serata con un film di Marco Tullio Giordana - Il film diretto da Marco Tullio Giordana va in onda questa sera su Canale 5 e racconta l’inchiesta sull’omicidio di Yara Gambirasio. alfemminile.com scrive