Stasera alle 20 gli azzurrini affrontano la Juventus nella finalissima del campionato nazionale L’Under 16 è pronto a scrivere la storia

L’ Empoli Under 16 è pronto a scrivere la storia. Dopo una stagione esaltante, gli azzurrini di mister Dario Alberto Polverini affronteranno questa sera - lunedì 23 giugno alle 20 - la Juventus nella finalissima del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B. Lo scenario sarà quello delle grandi occasioni: lo Stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone. Il percorso dell’Empoli è stato solido, convincente e ricco di soddisfazioni. I toscani hanno chiuso al primo posto il Girone C, dimostrando fin dalle prime giornate una costanza e una maturità fuori dal comune, chiudendo con la miglior media punti tra tutte le squadre qualificate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net