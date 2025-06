Starmer accoglie Zelensky a Downing Street

A Downing Street, il primo ministro britannico accoglie il presidente ucraino Zelensky per rafforzare la cooperazione in difesa. Un incontro che sottolinea l'impegno di Londra nel supportare Kiev in un momento cruciale, aprendo nuovi orizzonti di collaborazione e solidarietĂ internazionale. La visita segna un passo importante nel rapporto tra i due paesi, confermando la volontĂ di affrontare insieme le sfide future.

Londra, 23 giu. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al numero 10 di Downing Street. Scopo del viaggio, ha dichiarato il portavoce di Zelensky ai giornalisti, è "approfondire la cooperazione in materia di difesa".

