star comics pubblica il volume finale di my hero academia

Star Comics porta a compimento un’epoca con l’uscita del volume conclusivo di My Hero Academia, il manga che ha rivoluzionato il panorama dei fumetti giapponesi e conquistato oltre 100 milioni di lettori nel mondo. Creato da Kohei Horikoshi, questo capolavoro ha accompagnato i fan italiani dal 2016, diventando un punto di riferimento tra le nuove generazioni di appassionati. Ora, preparatevi a scoprire come si chiude questa straordinaria avventura.

My Hero Academia – opera simbolo di una nuova generazione di manga e best-seller da oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo – si appresta a raggiungere il suo epilogo anche in Italia. Scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ha iniziato la sua serializzazione in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 2014, per terminare dopo 10 anni esatti, lo scorso agosto. In Italia, invece, il manga viene pubblicato a partire dal 2016 da Star Comics, che per l'uscita del n° 42 – il volume conclusivo, che segna l' epilogo dell'opera mettendo in scena il conflitto definitivo tra heroes e villains – celebrerà il gran finale con 3 diverse edizioni.

