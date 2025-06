Stanotte può cambiare tutto | l’Iran colpisce basi Usa così cresce il rischio di un conflitto globale

La notte potrebbe segnare un punto di svolta in un contesto già teso: l'Iran si prepara a cambiare le regole del gioco, colpendo basi americane e aumentando il rischio di un conflitto globale. Attacchi simultanei in Qatar, Iraq e Siria alimentano l’allerta internazionale, mentre Mosca e Pechino osservano silenziose. L’Europa, spettatrice inerme, si trova nel mezzo di una crisi che minaccia di travolgerla. È in questo scenario che il mondo si domanda: fino a dove possiamo arrivare?

Attacchi contro le postazioni americane in Qatar, Iraq e Siria. Allerta massima nelle basi Nato, silenzio preoccupato da Mosca e Pechino. L’Europa è spettatrice inerme di una crisi che potrebbe travolgerla Il giorno in cui il mondo ha smesso di respirare non è cominciato con un attacco, ma con una sequenza. Una progressione quasi matematica di eventi che, messi uno accanto all’altro, costruiscono il preludio di qualcosa che non può più essere considerato semplice tensione regionale. Alle 18 italiane, un primo segnale: missili iraniani diretti contro la base Usa di al Udeid in Qatar, una delle più strategiche per la presenza americana in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Stanotte può cambiare tutto”: l’Iran colpisce basi Usa, così cresce il rischio di un conflitto globale

In questa notizia si parla di: basi - stanotte - cambiare - tutto

Milan, rivoluzione totale! Dirigenza, panchina e rosa: può cambiare tutto - Il Milan è pronto a una rivoluzione totale che coinvolge dirigenza, panchina e rosa. 'Il Corriere della Sera' analizza i possibili piani futuri dei rossoneri, suggerendo che un cambiamento radicale durante l'estate potrebbe trasformare il volto della squadra.

COMUNICATO STAMPA. Angiola (CAMBIA): Foggia non ha paura. E, soprattutto, Foggia non è vostra. Stanotte, la nostra città è stata colpita. Una bomba è esplosa davanti al negozio Paradiso Selvaggio, in via Bari. La saracinesca divelta, il boato, la paura tra Vai su Facebook

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Il Consiglio di Difesa e Sicurezza convocato stasera all'Eliseo ha fissato le priorità di azione tra cui la de-escinsieme ai partner del gruppo E3altion; Iran, le news del 22 giugno sulla guerra. Trump apre al cambio di regime e lancia il Make Iran great again; Ora solare, stanotte si spostano le lancette: ecco come regolare sveglie e orologi.