Stangata del Giudice Sportivo dopo Salernitana-Sampdoria | 0-3 a tavolino e due gare a porte chiuse

La decisione del giudice sportivo scuote il mondo del calcio: la Salernitana riceve una pesante sconfitta a tavolino e due match a porte chiuse, dopo i disordini all’Arechi. Un episodio che mette in discussione la sicurezza e il rispetto delle regole, generando un effetto domino che coinvolge tifosi, club e istituzioni. Come influirà questa stangata sulla corsa salvezza e sul futuro della squadra campana? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La Salernitana ha ricevuto la sconfitta 0-3 a tavolino contro la Sampdoria nel ritorno dei playout di Serie B a seguito di quanto accaduto all'Arechi con lancio d'oggetti, petardi, fumogeni e seggiolini che ha portato alla sospensione della partita. Per il club campano l'obbligo di disputare due gare a porte chiuse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

