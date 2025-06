Stage aziendali orientativi con 17 studenti in 5 aziende | un progetto di Isis Galilei e Prospettiva Casentino

Arezzo, 23 giugno 2025 – Un entusiasmante traguardo per il futuro dei giovani: 17 studenti coinvolti in stage aziendali orientativi presso 5 aziende diverse, un progetto innovativo di Prospettiva Casentino e Isis Galilei di Poppi. Questa iniziativa, unica nel suo genere, pone al centro le passioni e gli interessi dei ragazzi, offrendo loro un’opportunità concreta di crescita professionale e personale. Scopri come questa esperienza stia aprendo nuove strade ai giovani talenti...

Arezzo, 23 giugno 2025 – Stage aziendali orientativi con 17 studenti in 5 aziende: un progetto di isis g. Galilei e Prospettiva Casentino I progetti di Prospettiva continuano anche alle porte dell’estate grazie a un progetto innovativo progettato in collaborazione con Isis Galilei di Poppi. Si tratta di uno stage in azienda attivato attraverso una modalità innovativa che mette al centro gli interessi e le passioni dei singoli studenti e studentesse coinvolte. In sostanza al di là della legge, quello che intendono fare scuola e imprenditori, è trarre il meglio da un’esperienza aziendale di orientamento e di formazione umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stage aziendali orientativi con 17 studenti in 5 aziende: un progetto di Isis Galilei e Prospettiva Casentino

