Stadio dei Marmi finita l’attesa dei lavori Cantieri al via a luglio per la curva all’inglese

I lavori allo Stadio dei Marmi inizieranno a luglio, segnando un passo importante per la riqualificazione dell’impianto e il ritorno delle grandi sfide sportive. Dopo l’attesa, finalmente si aprono i cantieri per adeguare l’area ai requisiti della Serie B. Con un intervento che promette di rinnovare l’intero impianto, i tifosi potranno presto vivere emozioni ancora più intense nel loro stadio.

Carrara, 23 giugno 2025 – Buone notizie per i tifosi azzurri: a luglio partiranno i lavori allo stadio dei Marmi, quelli finanziati dall'amministrazione comunale per adeguare l'impianto sportivo ai criteri richiesti dalla serie B. I lavori dovrebbero entrare nel vivo già dalle prime settimane di luglio, come conferma l'assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni, anche se non fornisce un giorno esatto. "I lavori allo stadio inizieranno a brevissimo – commenta l'assessore Guadagni – in questi giorni faremo un comunicato stampa con il cronoprogramma delle opere da eseguire". La costruzione ex novo della curva all'inglese dovrebbe durare all'incirca un paio di settimane, mentre il grosso degli interventi riguarderà i lavori sul rettilineo che prevedono anche la realizzazione di un box ospitalità, per un totale di circa cinquanta giorni di lavori.

