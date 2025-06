Sradicare l' abbandono fare quartiere L' altra faccia della sicurezza | l' invito a cena

Trasforma il degrado in opportunità: una cena al parco non è solo un momento di convivialità, ma un gesto concreto per ridare vita ai quartieri, contrastando l'abbandono e rafforzando la sicurezza. È un invito a riscoprire i luoghi comuni, a condividere emozioni e a rinforzare il tessuto sociale. A Mestre, i comitati avevano già capito l’importanza di questa iniziativa, che sta diventando un esempio di rinascita collettiva. La cena dei giardini di via Piave si...

«Una cena al parco? Molto di più. È ridare vita a quello che rischia di morire, strappare all'abbandono, togliere dal degrado. È ripopolare, recuperare, restituire a tutti». Un pasto insieme per ogni quartiere. A Mestre i comitati l'avevano anticipato. «La cena dei giardini di via Piave si.

