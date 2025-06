Spunta un' antenna gigante all' ingresso di San Leone il sindaco | Stiamo verificando i permessi

Un'imponente antenna di telefonia ha fatto la sua comparsa questa mattina all'ingresso di San Leone, suscitando stupore e preoccupazione tra residenti e automobilisti. La struttura, installata senza preavviso, sta attualmente al centro di verifiche riguardanti i permessi necessari. La comunità si domanda quale impatto avrà sulla salute e sull'ambiente, mentre le autorità si impegnano a fare chiarezza: approfondiamo insieme questa situazione in evoluzione.

Un'enorme antenna di telefonia all'interno di un parcheggio privato all'ingresso di San Leone. È "spuntata" questa mattina, all'improvviso, destando la curiosità di automobilisti e passanti e, soprattutto, la preoccupazione dei residenti che temono per le emissioni di onde elettromagnetiche.

In questa notizia si parla di: antenna - ingresso - leone - spunta

