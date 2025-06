Springsteen venerdì arriva il cofanetto ‘Tracks II’ con 7 album inediti

Venerdì 27 giugno, il mondo del rock si prepara a un evento imperdibile: l’uscita di ‘Tracks II: The Lost Albums’, il nuovo cofanetto di Bruce Springsteen che raccoglie sette album inediti e 83 brani. Un viaggio emozionante attraverso capitoli nascosti della sua straordinaria carriera, arricchito da packaging esclusivi e un libro dedicato. Un’occasione unica per scoprire il lato più intimo e sorprendente del Boss. La musica che aspettavi sta per tornare.

Venerdì 27 giugno esce per Sony Music ‘Tracks iI: The Lost Albums’, i sette album inediti di Bruce Springsteen, un cofanetto che racchiude 83 brani, colmando capitoli significativi nella ricca carriera del Boss e offrendo una preziosa panoramica sulla sua vita e sul suo percorso artistico.’The Lost Albums’ sarà disponibile in edizione limitata in formato 9 LP, 7 CD e digitale, con packaging distintivo per ciascun album inedito e un libro rilegato in tessuto di 100 pagine che include foto d’archivio rare, note dettagliate su ogni album scritte dal saggista Erik Flannigan e una presentazione personale del progetto firmata da Springsteen stesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Springsteen, venerdì arriva il cofanetto ‘Tracks II’ con 7 album inediti

In questa notizia si parla di: album - springsteen - venerdì - cofanetto

Venerdì 16 maggio esce “Funny little fears”, il primo album solista di Damiano David - Venerdì 16 maggio segna un momento speciale per Damiano David, che debutta con

NUOVO APPUNTAMENTO presso il nostro Store: Giovedì 26 giugno dalle 21:00 ANTEPRIMA BRUCE SPRINGSTEEN con gadget in omaggio (fino ad esaurimento scorte) in occasione dell'uscita del nuovo album del Boss ! ! Saranno disponibili per la vendita Vai su Facebook

Springsteen, venerdì arriva il cofanetto 'Tracks II' con 7 album inediti - LaPresse; Springsteen e l'insoddisfazione di Born In The U.S.A.; Bruce Springsteen, esce Track II, sette ‘album perduti’.