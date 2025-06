Sport uno strumento prezioso per il benessere delle persone sordocieche

per le persone sordocieche, lo sport diventa un ponte fondamentale per superare barriere sensoriali e comunicative, favorendo l'inclusione sociale e il benessere psicofisico. Attraverso attività adattate e supporti adeguati, si aprono nuove possibilità di autonomia, espressione e scoperta di sé, dimostrando che il movimento è un potente strumento di libertà e crescita personale.

Muoversi, dedicarsi con passione a uno sport o a una disciplina è qualcosa di profondamente personale e coinvolgente che cambia la percezione di sé. È un modo di mettersi alla prova, sfidare se stessi, testare i propri limiti e scoprire le proprie potenzialità . Per le persone sordocieche.

