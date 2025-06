Sport | partita tra Cina-Italia di Pool 5 alla VNL femminile

La partita tra Cina e Italia nel Pool 5 della Volleyball Nations League femminile 2025 a Hong Kong ha regalato emozioni intense e colpi di scena. Le stelle di entrambe le squadre si sono affrontate con determinazione, dimostrando talento e spirito competitivo. In questo scenario vibrante, la sfida tra le atlete cinesi Tang Xin e Wang Yuanyuan e l’italiana Stella Nervini ha scritto un nuovo capitolo di questa entusiasmante competizione. Ma cosa riserverà il prossimo incontro?

L’atleta cinese Tang Xin (a sinistra) gareggia durante la partita del Pool 5 tra Cina e Italia alla Volleyball Nations League (VNL) femminile 2025 a Hong Kong, nel sud della Cina, ieri 22 giugno 2025. L’atleta cinese Wang Yuanyuan (a destra) gareggia durante la partita del Pool 5 tra Cina e Italia alla Volleyball Nations League (VNL) femminile 2025 a Hong Kong, nel sud della Cina, ieri 22 giugno 2025. L’atleta italiana Stella Nervini (in alto a destra) gareggia durante la partita del Pool 5 tra Cina e Italia alla Volleyball Nations League (VNL) femminile 2025 a Hong Kong, nel sud della Cina, ieri 22 giugno 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sport: partita tra Cina-Italia di Pool 5 alla VNL femminile

In questa notizia si parla di: cina - partita - italia - pool

Milan-Bologna 0-0, finale di Coppa Italia all’Olimpico – La partita in diretta - Oggi, 14 maggio, lo stadio Olimpico di Roma ospita la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Dopo l'ultimo incontro in campionato, terminato 3-1 a favore dei rossoneri, le due squadre tornano in campo per contendersi il prestigioso trofeo.

VNL: È UN’ITALIA DA RECORD, SUPERATA ANCHE LA CINA 3-0 Hong-Kong. Non si ferma la corsa dell’Italia in Volleyball Nations League. Le azzurre chiudono la week di Hong-Kong battendo anche le padrone di casa della Cina 3-0 (25-21; 32-30; 25-11) Vai su Facebook

Mondiale per club di Pallavolo 2024: programma e dove vedere le partite di Conegliano e Milano in diretta tv e streaming · Volley femminile; L’Italia vince 3-0 all’esordio contro la Francia; Sitting volley: sfuma la semifinale olimpica, ma il torneo continua.

VNL femminile, Italia-Cina: quarta sfida della Pool 5 per le Azzurre - Dalla maratona spettacolare con il Giappone alla preparazione dell’ultima partita in Cina. Secondo calciomagazine.net

DIRETTA/ Italia Cina (risultato finale 3-0): le azzurre fanno otto su otto! (VNL 2025, oggi 22 giugno) - Diretta Italia Cina streaming video tv, oggi domenica 22 giugno: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 di volley femminile. Da ilsussidiario.net