Sport in tv oggi lunedì 23 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Inizia una nuova settimana di sport in TV con molteplici opportunità di emozionarsi, anche se l’offerta non è al massimo delle sue vette. Oggi, il tennis regala numerosi appuntamenti, tra cui i tornei di Eastbourne che vedono protagonisti italiani come Lucia Bronzetti, Sonego e Bellucci. Scopriamo insieme gli orari e i canali dove seguire questi eventi, per non perdere nemmeno un colpo di questa giornata ricca di passione sportiva.

Il lunedì che apre l’ultima settimana di giugno non mostra particolari vette di ampiezza per quel che concerne l’offerta sportiva, perlomeno in fatto televisivo. Ma andiamo a scoprire cosa ci riserverà questo nuovo giorno. C’è senz’altro parecchio tennis, con quattro tornei che vanno a precedere Wimbledon: in particolare, è a Eastbourne che c’è oggi una larga concentrazione italiana con Lucia Bronzetti, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Alla mattina spazio al basket 3×3, che celebra la World Cup (alias i Mondiali). Partecipa l’Italia femminile, attesa dai confronti con Madagascar e Cina per il girone più intercontinentale che si possa immaginare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 23 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

