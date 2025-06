Spiagge occupate abusivamente e comportamenti pericolosi in mare multe per oltre 11mila euro

L'estate è alle porte e, purtroppo, già si registrano episodi di occupazioni abusive di spiagge e comportamenti rischiosi in mare, con multe che superano gli 11 mila euro. La guardia costiera di Messina e i vigili di Giardini Naxos stanno intensificando i controlli per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale rispettare le regole per vivere un’estate serena e sicura, proteggendo il nostro patrimonio naturale e la nostra comunità.

L'estate è appena iniziata e già fioccano le multe per comportamenti scorretti e pericolosi. Negli ultimi giorno la guardia costiera di Messina, in collaborazione con gli uomini di Giardini Naxos, hanno effettuato numerosi controlli lungo il tratto costiero compreso fra la località Divieto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Spiagge occupate abusivamente e comportamenti pericolosi in mare, multe per oltre 11mila euro

In questa notizia si parla di: comportamenti - pericolosi - multe - spiagge

Spiagge, ispezioni della Guardia di Finanza in stabilimenti e bar: attività sospese e maxi-multe - Le ispezioni della Guardia di Finanza lungo la costa cesenate segnano un’intensificazione dei controlli nelle spiagge e negli stabilimenti balneari, con attività sospese e sanzioni.

Spiagge occupate abusivamente e comportamenti pericolosi in mare, multe per oltre 11mila euro; Motorini, musica alta e caos: raffica di multe e sequestri sulla spiaggia di Lucrino; Controlli in mare: oltre 5.000 euro di multe e una moto d’acqua sequestrata dalla Guardia Costiera di Crotone.

Motorini, musica alta e caos: raffica di multe e sequestri sulla spiaggia di Lucrino - Giornata movimentata ieri sulla spiaggia libera di Lucrino, dove le forze dell’ordine sono intervenute con un’operazione congiunta ... Segnala internapoli.it

Vacanze in Sardegna, guida minima alle multe per comportamenti vietati - Comportamenti vietati che molto spesso si registrano nelle spiagge ma che, per chi li compie, hanno un costo. Secondo ilsole24ore.com